Мальчик заигрался с надувным крокодилом и не заметил настоящего - ВИДЕО

В пригороде американского города Орландо, штат Флорида, аллигатор незаметно подкрался к ребенку, играющему с надувным крокодилом. Об этом сообщает WFTV.

Николь Мохика (Nicole Mojica) сняла на видео, как ее шестилетний сын бегает по двору с игрушкой. На кадрах, которые она опубликовала в Facebook, хорошо заметно, что за стульями возле дома прячется рептилия. На нее обратили внимание лишь после окончания съемки. Никто из присутствовавших не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Женщина утверждает, что не пускает детей на улицу, пока не проверит, что во дворе нет аллигаторов, однако этому удалось подкрасться незаметно. "Потом я увидела, что коричневый стул шевельнулся. Боже мой! Не ожидала найти одного из них так близко к нам, - говорит она. - Говорят, они боятся людей. Этот не был напуган. Он прополз по водной дорожке и скрылся в пруду".

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