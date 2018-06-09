Спецназ США участвует в масштабной операции против ИГИЛ в Афганистане

Бойцы спецназа США и Афганистана проводят крупную операцию по уничтожению боевиков террористической организации "Исламское государство" в уезде Дехбала, в восточной провинции Нангархар недалеко от пакистанской границы. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Военные проводят действия при массированной поддержке с воздуха и, начиная с конца мая, уже ликвидировали около 140 боевиков ИГИЛ, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

"Мы собираемся уничтожить ИГ в Дехбале. Боевики контролируют небольшую часть территории в горах, однако скоро эта зона будет освобождена, а вирус "Исламского государства" будет уничтожен", - заверил представитель афганских властей Резванулла Башармаль.

НАпомним, не так давно в результате атаки террориста-смертника, который взорвал себя в толпе празднующих Навруз близ государственного университета и больницы Али-Абад в Кабуле, погибли не менее 26 человек. Перед этим, еще один взрыв, от которого погибло семь человек, произошел в Кабуле во время проведения мероприятия, приуроченного к годовщине смерти Абдула Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, когда его остановили для проверки местные сотрудники полиции.