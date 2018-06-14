Наряд телеведущей сорвал прямую трансляцию - ВИДЕО

Кувейтская телеведущая Амаль Аль-Авади (Amal Al-Awadhi) была уволена во время прямой трансляции шоу, лицом которого она являлась. Как сообщает издание Metro, причиной стало недовольство зрителей ее нарядом, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Во время эфира Аль-Авади услышала, что редакторы приказали немедленно прекратить трансляцию. 29-летнюю девушку практически сразу отстранили от работы на канале. Позднее во время эфира в Snapchat ведущая пояснила, что не нарушала никаких правил, упоминаемых в контракте.

Оказалось, что поводом для увольнения стало возмущение зрителей платьем телезвезды. По их мнению, подобную одежду нельзя носить во время священного для мусульман месяца Рамазан. "Телеведущие должны быть скромными во время Рамазана", - писали они в своих Twitter-аккаунтах.

По слухам, основным инициатором увольнения Аль-Авади стало высокопоставленное государственное лицо. Официально канал эту версию не подтвердил.

Некоторые поклонники телеведущей попытались ее защитить, уверяя, что девушка вольна носить все, что хочет. На решение работодателя в отношении Аль-Авади дискуссия в сети никак не повлияла.

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