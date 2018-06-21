Туристы сняли, как их друг погиб, делая селфи на популярном пляже - ВИДЕО

Туристы снимали красивый вид на популярном пляже Гоа, как вдруг их накрыло сильной волной. В это время трое друзей сидели на скалистом берегу и наслаждались спокойным вечером, пока 33-летнего жителя Индии не унесло в море. Остальным пострадавшим удалось выбраться из воды, но Сасикумара Васана уже не было с ними, сообщает Mirror.

Друзья пытались разглядеть его в воде, однако мужчины и след простыл. Полиция выловила тело погибшего почти через час после происшествия, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

"Инцидент произошёл в воскресенье около 6 часов вечера. Три друга отдыхали на скалистом участке, когда сильная волна ударила по ним. Двум друзьям удалось выбраться, но Васана унесло в море. За телом прибыла его сестра", - отметила полиция.

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