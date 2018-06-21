Тяжелое ДТП в Турции: есть погибшие и раненые

В результате ДТП произошедшем в турецкой провинции Бурса по предварительным данным получили ранения 25 человек, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП также погибло два человека, передает Day.Az со ссылкой на Trend..

Согласно данным СМИ все потерпевшие являются гражданами Турции, и были доставлены в больницу.

Отметим, что в мае текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, было зарегистрировано 35 834 ДТП, в которых погибло 220 человек.