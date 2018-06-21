Тяжелое ДТП в Турции: есть погибшие и раненые
21 июня 2018 15:56 239
В результате ДТП произошедшем в турецкой провинции Бурса по предварительным данным получили ранения 25 человек, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате ДТП также погибло два человека, передает Day.Az со ссылкой на Trend..
Согласно данным СМИ все потерпевшие являются гражданами Турции, и были доставлены в больницу.
Отметим, что в мае текущего года в Турции, согласно отчету управления полиции страны, было зарегистрировано 35 834 ДТП, в которых погибло 220 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!