Турцию сильно тряхнуло

23 июня 2018 09:10

В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом в субботу сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:50 по местному времени. Глубина очага замлетрясения составила 8,45 км, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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