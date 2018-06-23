Турцию сильно тряхнуло

В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом в субботу сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:50 по местному времени. Глубина очага замлетрясения составила 8,45 км, передает Day.Az со ссылкой на Trend.