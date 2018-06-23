Турцию сильно тряхнуло
23 июня 2018 09:10 306
В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом в субботу сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 06:50 по местному времени. Глубина очага замлетрясения составила 8,45 км, передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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