Ведущая бежала из Саудовской Аравии после скандала с "непристойным платьем"

Телеведущая канала Al Aan TV Ширин аль‐Рифаи бежала из Саудовской Аравии, чтобы скрыться от преследований из-за "слишком откровенного" наряда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Недовольство ее соотечественников вызвал репортаж, в котором журналистка рассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин. Часть записи опубликовал в своем Twitter-аккаунте вашингтонский журналист Заид Бенджамин. На кадрах видно, как платье девушки развевается на ветру, "оголяя" брюки и топ.

Генеральная комиссия по телерадиовещанию Саудовской Аравии обвинила Рифаи в нарушении профессиональных правил и назвала ее наряд непристойным. В отношении журналистки было начато расследование, после чего женщина покинула страну.

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