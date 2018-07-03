Снайпер застрелил мэра филиппинского города - ВИДЕО

Мэр филиппинского города Танаван Антонио Халили был убит снайпером во время торжественной церемонии поднятия флага у здания городского совета. Об этом сообщает CNN. Согласно информации местной полиции, пуля попала мэру в грудь, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ru.



Момент покушения попал на любительское видео. В ролике видно, что Халили стоит вместе с государственными служащими, звучит национальный гимн. Затем камера отворачивается от мэра, далее слышен звук выстрела, через несколько секунд начинается паника.



Правительственный служащий Джерри Ларешма, снявший видео, рассказал, что было неясно, откуда был произведен выстрел. Он отметил, что "Халили получал угрозы смерти из-за его политики, направленной против наркоторговли".



Лечащий врач мэра Александр Карандан сообщил, что Халили скончался менее чем через час после ранения.



Гарри Роке, пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте, заявил, что Халили был союзником Дутерте и его убийцы должны понести наказание.



Халили поддерживал президента Дутерте в его борьбе с наркотиками. В результате тысячи наркопотребителей и торговцев были застрелены полицией. Халили в 2016 году в интервью CNN называл себя "гордым сторонником Дутерте" и его спорной политики.



Родриго Дутерте стал президентом Филиппин в 2016 году. Своей главной задачей на президентском посту он назвал борьбу с наркотрафиком. В одном из своих заявлений он намекнул, что простит полиции убийство наркодилеров во время спецопераций и облав. С этого времени в стране начались массовые убийства наркодилеров.

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