Вахтовики едва не стали жертвами голодного медведя, пробравшегося в общежитие - ВИДЕО

Голодный медведь явно в плохом расположении духа попытался пробраться в общежитие. Сначала косолапый играет в догонялки с собакой, которая явно не рада такому гостью и пытается от него убежать. Затем он решает заглянуть в гости к мужчинам, которые закрылись в здании. Хищник поднимается на крыльцо и пытается открыть дверь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несмотря на то, что дикий зверь живет в лесу, он похоже прекрасно знает как обращаться с дверью - пастью хватает ручку и пытается на нее надавить, но замок оказывается зверю не по зубам. Раздосадованный мишка кидает грустный взгляд в сторону людей. В этот момент один из вахтеров выходит на улицу и прогоняет незваного гостя. Не исключено, что это окончательно обидело хозяина тайги, и расстроенный он направился к себе домой.

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