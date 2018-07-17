В Праге обрушился дом, есть пострадавшие
17 июля 2018 18:33 217
В чешской столице обрушилась часть дома: потолочные перекрытия размером пять на десять метров обвалились на одном из этажей. Об этом сообщает "Чешское телевидение. Канал 24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Дом, в котором произошел инцидент, на данный момент находится на реконструкции. Ранее в здании находилась начальная школа.
По словам представителя полиции Праги Яна Рыбанского, трех человек спасли из-под завалов, поиски пострадавших под обломками продолжаются. По предварительным данным, пострадали пять человек. На месте происшествия ведут работу спасатели, пожарные и кинологи.
Движение на близлежащих улицах перекрыто в связи с присутствием большого числа спецтехники.
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