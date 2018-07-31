Неуклюжий турист свалился в водопад из-за селфи - ВИДЕО

Мужчина упал с высоты 15 метров, пытаясь сделать живописное селфи на фоне водопада, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Камера туриста сняла жуткие кадры падения мужчины с вершины водопада в индийском штате Карнатака. Турист с друзьями решил сделать эффектное фото на вершине знаменитого водопада Гокак. Пробираясь по скользким камням, он подскользнулся и упал вниз, несколько раз ударившись о камни и перевернувшись.

Сообщается, что при падении мужчина сломал таз.

Чудом при падении в воду незадачливый турист не травмировал человека, стоявшего внизу.

Как отмечает Daily Mail, мужчина появился на водопаде "сильно пьяным".

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