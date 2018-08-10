Бесстрашная девушка приручила огромного крокодила - ВИДЕО

Смелая девушка из Техаса Макензи Ноланд приручила гигантского крокодила. Теперь рептилия приплывает к ней, и Ноланд спокойно кормит своего "домашнего питомца". Видео опубликовал портал Buzzvideos.

"Хороший мальчик", - хвалит его Маккензи, когда рептилия по команде глотает принесенное угощение, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Надо сказать, что крокодил по поведению больше похож на дружелюбного ретривера, нежели на доисторического хищника.

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