Две туристки устроили массовую драку у фонтана в Риме из-за селфи - ВИДЕО

10 августа 2018 17:33

Возле популярного у туристов римского фонтана Треви возникла массовая драка, которую начали две женщины-туристки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

19-летняя туристка из Нидерландов вступила в конфликт с 44-летней американкой итальянского происхождения из-за выгодного места для фотографирования. Сначала женщины пререкались, потом начали драться. Постепенно в конфликт вступили их родственники и друзья, находившиеся рядом.

Конфликт пришлось погашать сотрудникам полиции. Однако через несколько минут массовое побоище туристов вспыхнуло вновь. Полицейским потребовалась помощь еще двух коллег. Сообщается, что восемь участников конфликта будут оштрафованы.

Мэрия Рима ранее уже ввела штраф в размере 240 евро за неподобающее поведение у фонтанов. 

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви.

В 2016 году из фонтана извлечено монет на общую сумму 1,4 миллиона евро.

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Две туристки устроили массовую драку у фонтана в Риме из-за селфи

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