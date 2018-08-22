Парень сделал кровавое селфи на асфальте после ДТП - ВИДЕО - ФОТО

Тренер из Якутска шокировал аудиторию соцсетей необычным селфи, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Он опубликовал свое фото в Instagram сразу после того, как его сбил автобус. Там же мужчина пишет, что чувствует себя как в экшн-фильме или боевике - "полежал, покурил, вроде сломана ключица".

В Интернете тут же появились сотни мемов и комментариев. Кто-то даже захотел "повторить" подобный опыт, но автор селфи предостерег - "лучше не стоит этого делать, очень больно".

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