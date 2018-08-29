В Греции на пароме с более чем тысячью человек на борту начался пожар - ОБНОВЛЕНО

09:35

Эвакуация в порту Пирея пассажиров парома "Элефтериос Венизелос", на котором произошел пожар, завершилась. Об этом сообщил замминистра торгового флота Нектариос Санториниос телеканалу Skai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К счастью, нет раненых, были только некоторые незначительные инциденты", - сказал замминистра.

Эвакуация продолжалась более двух часов.

По словам Санториниоса, сейчас делается все для того, чтобы полностью потушить пожар. Чиновник также сказал, что владельцам машин будет выплачена страховка.

"По нашим оценкам, повреждены не все автомобили. Страховые компании судостроительной компании получат компенсацию", - сказал он.

Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин. Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей. Пассажиров эвакуировали по пожарным лестницам.

По предварительным данным, в гараже загорелся грузовик. Сработала автоматическая система пожаротушения и не дала огню распространиться на все судно.

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09:10

Пожар произошел на следовавшем из Пирея на Крит пароме, ему пришлось вернуться в порт отправления, с помощью пожарных лестниц эвакуируют более тысячи человек, на данный момент пострадавших нет, сообщает греческое издание "Нафтемпорики". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Паром принадлежит компании ANEK. Пожар начался, по предварительным данным, в гараже - загорелся грузовик.

Пассажирский паром "Элефтериос Венизелос" в 22.00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.

Около полуночи в гараже начался пожар, и паром вернулся в Пирей.

Как сообщила Пожарная служба, паром сопровождали два пожарных судна, в Пирей были стянуты пожарные силы.

Пассажиров высаживают по пожарным лестницам. Виден дым, но, по словам членов экипажа, огонь взят под контроль.

Пожарные намерены тщательно исследовать помещения в гараже, чтобы решить, можно ли опускать аппарель (платформу для спуска с парома).

Греция в огне: пожары полыхают от Афин до Коринфа

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Греция в огне: пожары полыхают от Афин до Коринфа

Ситуация находится под контролем, поскольку сработала автоматическая система пожаротушения, и с места возникновения пожара поднимается только дым. Пассажиры находились в безопасности, они были в кормовой части судна, пишет издание.

Паром "Элефтериос Венизелос" построен в 1984 году, он рассчитан на перевозку 2,5 тысячи пассажиров и 850 машин. По данным компании, длина парома 175,5 метра, ширина - 28,5 метра. Скорость - 21 узел.

ANEK Lines - одна из крупнейших пассажирских судоходных компаний в Греции. Основана в 1967 году, управляет пассажирскими паромами, в основном на линиях Пирей - Крит и Адриатическое море.

В конце декабря 2014 года в Ионическом море недалеко от греческого острова Керкира (Корфу) на пароме "Норман Атлантик", направлявшемся из Греции в Италию, вспыхнул пожар. Пожар возник в грузовом отсеке парома, где располагались автомобили. Во время рейса на борту находились 499 человек, 11 из них погибли. Без вести пропавшими считались до 15 человек.

В Греции после июльского пожара в Восточной Аттике, где погибли 97 человек, были приняты экстренные меры для реорганизации системы гражданской защиты.