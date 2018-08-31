Крушение самолета на базе ВВС США, четверо погибших
31 августа 2018 09:00 119
Четыре человека погибли в результате крушения небольшого гражданского самолета, упавшего на территорию военной базы США. Об этом сообщает телеканал WJHG, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на базе ВВС "Эглин" в штате Флорида. Самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Огайо, упал на ее территории. Погибли четыре человека.
Федеральное авиационное управление начало расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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