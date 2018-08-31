Крушение самолета на базе ВВС США, четверо погибших

31 августа 2018 09:00

Четыре человека погибли в результате крушения небольшого гражданского самолета, упавшего на территорию военной базы США. Об этом сообщает телеканал WJHG, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на базе ВВС "Эглин" в штате Флорида. Самолет Beechcraft BE-60, вылетевший из Огайо, упал на ее территории. Погибли четыре человека.

Федеральное авиационное управление начало расследование инцидента.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az