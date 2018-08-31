Крупное ДТП в Америке, есть погибшие и травмированные
31 августа 2018 09:12 44
В результате столкновения грузовика и автобуса в американском штате Нью-Мексико погибли четыре человека, еще 35 получили травмы. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на автомагистрали I-40, неподалеку от границы с Аризоной. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом.
От удара кабина автобуса была полностью разрушена, повсюду вокруг места аварии видны обломки.
Автобус, направлявшийся в Феникс, перевозил 49 пассажиров. У многих из них серьезные травмы, их доставили в ближайший госпиталь. По крайней мере трое находятся в критическом состоянии.
По последним данным, погибли четверо человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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