Пожилой пастух, первый раз увидевший беспилотник, прославился в турецких соцсетях - ВИДЕО

Видеоролик, запечатлённый Мухаммедом Калмаоглу с летающего дрона, в окрестностях посёлка Деврек, расположенного недалеко от города Зонгулдак, стал интернет-хитом в Турции.

Судя по кадрам видеоролика, снятого в конце августа, пожилой крестьянин первый раз увидел беспилотный летательный аппарат. Реакция пастуха на появление непонятного объекта была неподдельной. Престарелый турок начал бросаться камнями по приближающемуся к нему дрону, а затем убежал с поляны, бросив свой скот, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Видеоролик, опубликованный в турецких соцсетях и освещённый на ведущих телеканалах страны, вызвал недвусмысленную реакцию у аудитории. Некоторые комментаторы упрекнули владельца беспилотника в нарушении конфиденциальности жителя деревни. Другие же встали на защиту видеооператора, заявив, что ролик был записан в общественном месте и крестьянин, запечатлённый на нём, неузнаваем из-за низкого разрешения записи, так как охваченный паникой главный герой сюжета, не подпустил летательный аппарат близко к себе.

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