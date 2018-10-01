Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в терапии рака
Американский иммунолог Джеймс Эллисон и его японский коллега Тасуку Хондзе стали лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета по медицине при Каролинском институте Стокгольма 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как отмечается, они заслужили признание, благодаря открытию терапии борьбы с раком.
"Открытие, сделанное этими двумя лауреатами в области медицины, основано на способности иммунной системы атаковать раковые клетки, высвобождая "тормоза" иммунных клеток", - добавили в Нобелевском комитете.
Отмечается, что Джеймс П. Эллисон изучил протеин, который действует в качестве тормоза иммунной системы. Разработанный им экспериментальный метод включает связывание и освобождение иммунных клеток человеческого организма для борьбы с опухолями.
В то же время Тасуку Хондзе обнаружил на иммунных клетках особый белок, который также работает в качестве "тормоза", но с другим механизмом действия. Основанные на этом открытии терапии оказались "поразительно эффективными" в борьбе с раком, утверждают в комитете.
Напоследок члены жюри сообщили, что открытая Эллисоном и Хондзе терапия "произвела революцию в лечении рака и коренным образом изменила то наше отношение к борьбе с раком".
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