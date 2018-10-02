Британский химик рассказал, за что присудят Нобелевскую премию

Нобелевская премия по химии может быть присуждена за открытие цеолитов или металл-органических каркасов, одних из самых интересных и новых катализаторов, считает Грэм Хатчинс, известный британский химик из университета Кардиффа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не хочу загадывать, кто именно станет лауреатом - в химии, как и в других науках, много достойных людей. С другой стороны, мне кажется, что больше всего эту награду заслужили те люди, которые стояли у истоков химии цеолитов и металл-органических каркасов, и создания их первых синтетических аналогов", - заявил Хатчинс в беседе с РИА Новости.

Профессор Хатчинс сегодня считается одним из главных экспертов в мире каталитической химии и "зеленого" катализа. Он первым осознал, что наночастицы золота можно использовать для ускорения множества реакций в органической химии, и в качестве замены для многих высокотоксичных производств. В последние годы эксперты Thomson Reuters неоднократно включали Хатчинса в число кандидатов на Нобелевскую премию по химии.

Сам Хатчинс не считает, что у него высокие шансы на победу в этом году, но при этом он пожелал удачи коллегам, изучающим катализаторы на базе цеолитов, аналогов одноименного пористого природного минерала, и металл-органических каркасов, полностью синтетических структур с похожей структурой.

"Первые синтетические цеолиты появились в середине прошлого века, и с тех пор они нашли массу применений в науке и в промышленности. К примеру, они активно используются сегодня на нефтеперерабатывающих заводах для производства бензина и в ряде других отраслей. Удивительно, почему столь важное открытие до сих пор не получило всеобщего признания", - продолжает химик.

Главным препятствием для этого, как добавил Хатчинс, может быть то, что некоторые первооткрыватели синтетических цеолитов, в число которых входят Дональд Брек (Donald Breck), Роберт Милтон (Robert Milton), Леонард Сэнд (Leonard Sand) и Сергей Жданов, крупный отечественный химик, посвятивший всю жизнь изучению этих веществ, уже умерли.

"К сожалению, правила таковы, что посмертно Нобелевская премия не присуждается. Как любят говорить мои коллеги, шансы любого ученого на победу постоянно растут, но когда человек умирает, они становятся равными нулю. Тут уже ничего не поделать", - заключает химик.

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