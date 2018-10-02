Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
2 октября 2018 14:09 97
Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена ученым Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области ядерной физики. Об этом во вторник сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Церемония награждения названных во вторник лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).
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