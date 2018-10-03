Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии - ПОДРОБНОСТИ

Нобелевская премия по химии за 2018 год присудили Фрэнсис Арнольд, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за работы по направленной эволюции химических молекул. Об этом сообщили в Королевской шведской академии наук, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эти достижения позволят, в частности, создавать новые лекарства.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).

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