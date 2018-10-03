Дети отбили собаку у питона - ВИДЕО

3 октября 2018 18:15

Трое отважных школьников заступились за бедного пса и отбили его у рептилии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Противостояние детей и рептилии, не собирающейся уступать, было запечатлено приятелем спасателей. В результате схватки пёс был освобождён из цепких объятий питона и старший подросток удерживал рептилию, пока собака совершала побег.

Автор видеоролика, опубликованного на китайском сайте Douyin, не уточнил о дальнейшей судьбе рептилии и где был снят сюжет.

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Üç uşaq nəhəng pitondan qorxmadılar

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