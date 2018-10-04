Девушка упала с террасы ТЦ во время селфи - ВИДЕО

Селфи на террасе торгового центра на юге Петербурга обернулось трагедией. 19-летняя петербурженка, пытавшаяся найти удачный ракурс для фото, не удержалась и сорвалась вниз, сообщает телеканал "78".

К счастью, полученные девушкой травмы оказались не смертельными. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом шеи и ушиб спинного мозга. Сейчас пострадавшая находится в реанимациии, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По факту произошедшего начата проверка.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

