Девушка упала с террасы ТЦ во время селфи - ВИДЕО
4 октября 2018 14:10 559
Селфи на террасе торгового центра на юге Петербурга обернулось трагедией. 19-летняя петербурженка, пытавшаяся найти удачный ракурс для фото, не удержалась и сорвалась вниз, сообщает телеканал "78".
К счастью, полученные девушкой травмы оказались не смертельными. Медики диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, перелом шеи и ушиб спинного мозга. Сейчас пострадавшая находится в реанимациии, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
По факту произошедшего начата проверка.
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