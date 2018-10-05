Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира за 2018 год присуждена Денису Муквеге и Наде Мурад за работу против сексуального насилия, объявил в пятницу в Осло Норвежский нобелевский комитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в этом году на премию претендовали 329 кандидатов, из которых - 112 общественные и международные организации. Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме - 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).

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