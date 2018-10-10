В Гане ручной питон убил собственного хозяина - ВИДЕО

В Сети появилось видео из Ганы, где ручной питон от испуга задушил собственного хозяина. Об этом сообщает издание GhanaWeb.

Мужчина ехал вместе с другом на мотоцикле, змея лежала у него на плече. Во время ДТП питон так сильно испугался, что начал душить своего хозяина. Спасти мужчину не удалось, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Известно, что мужчина занимался магией, а питона использовал в своих ритуалах.

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