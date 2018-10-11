Мальчики спасли обезьяну из смертельных объятий питона - ВИДЕО

В Сети появилось видео с обезьянкой, которая угодила в смертоносные объятия питона. Змея увидела пьющую из реки мартышку и решила ей полакомиться. Примата спасли местные подростки, которые били пресмыкающееся палками, пока оно не отпустило обезьяну.

В результате все целы: хищника положили подальше от мутной воды, обезьянку унесли в безопасное место. Ветеринары вскоре отпустили животное обратно в дикую природу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В соцсетях восхищаются смелостью подростков.

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