Мальчики спасли обезьяну из смертельных объятий питона - ВИДЕО
11 октября 2018 10:05 560
В Сети появилось видео с обезьянкой, которая угодила в смертоносные объятия питона. Змея увидела пьющую из реки мартышку и решила ей полакомиться. Примата спасли местные подростки, которые били пресмыкающееся палками, пока оно не отпустило обезьяну.
В результате все целы: хищника положили подальше от мутной воды, обезьянку унесли в безопасное место. Ветеринары вскоре отпустили животное обратно в дикую природу, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В соцсетях восхищаются смелостью подростков.
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