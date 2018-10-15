В Мали при крушении двух пирог погибли более 20 человек
15 октября 2018 20:36 135
Двадцать шесть человек погибли при крушении двух пирог в один день на севере Мали. Об этом сообщает агентство APA News со ссылкой на официальный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, оба инцидента произошли в субботу. На борту находилось 48 человек, они направлялись на ярмарку в провинцию Томбукту.
"По официальным данным 26 (человек-ред.) погибли, 22 тела удалось выловить", - цитирует агентство источник.
Обстоятельства инцидентов расследуются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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