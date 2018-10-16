В Марокко пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

При сходе поезда с рельсов в Марокко погибли десять человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняется, еще примерно 90 человек получили травмы.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло возле города Рабат - столицы Марокко. Причины произошедшего пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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