В Марокко пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
16 октября 2018 15:42 212
При сходе поезда с рельсов в Марокко погибли десять человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Как уточняется, еще примерно 90 человек получили травмы.
Как сообщалось ранее, ЧП произошло возле города Рабат - столицы Марокко. Причины произошедшего пока неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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