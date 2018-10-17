В США увидели угрозу в китайском спутнике на Луне
Лунная миссия Китая может представлять угрозу для американских спутников. Об этом пишет Defense One со ссылкой на слова представителя Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Речь идет о китайском спутнике-ретрансляторе, который был запущен на обратную сторону Луны в мае. Китайское правительство заявило, что миссия является частью четырехэтапного плана по строительству лунной базы.
"Мы видели [сообщения] в прессе, которые говорят, что у китайцев есть ретрансляционный спутник, летающий вокруг обратной стороны Луны. Это о многом говорит нам", - сказал один из ведущих военных экспертов по космическим угрозам ВВС США Джефф Госсел.
По словам Госсела, этот спутник может позволить китайским космическим кораблям приближаться к Луне, а затем "подкрасться" и к критически важным американским разведывательным и коммуникационным спутникам на геосинхронной орбите, говорится в материале.
В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штаты нуждаются в космических войсках для защиты своих спутников от России и Китая. Однако, по его словам, США не планируют размещать оружие в космосе.
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