«Это было потрясающе»: Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» - ВИДЕО

Анастасия Ивлеева выложила в Instagram видео, на котором она прощается с шоу "Орел и Решка. Перезагрузка". Очередной сезон популярного шоу закончился, и его ведущая не смогла сдержать слез, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

- Это правда было уникальное путешествие длиною в два года. Это было потрясающе, - говорит сквозь слезы Ивлеева.

В комментариях под видео, которое появилось в официальном аккаунте "Орла и Решки", юзеры попросили вернуть и шоу, и Настю.

- Другие сезоны не смотрю и смотреть не буду. Без Насти нету интереса.

- Если Ивлеева не будет вести программу, клянусь не посмотрю больше ни одной серии.

- Как же (Орел и Решка- прим. ред.) решка без Перезагрузки?!!! Пожалуйста, сделайте еще выпуски с Настюшкой и Пту (Антон Птушкин - прим. ред.).

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