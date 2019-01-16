Крокодил, неожиданно появившийся на пляже, поверг в ужас отдыхающих - ВИДЕО

Любители пляжного отдыха были изгнаны крокодилом с территории национального природного парка Тайрона, находящегося на побережье Карибского моря, в городе Санта-Марте, Колумбия.

Рептилия, обладающая внушительными размерами неожиданно появилась на пляже и распугала туристов и местных жителей. Один из отдыхающих, охваченный паникой, пробежал в считанных сантиметрах от крокодила, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Позже спасатели провели массовую эвакуацию пляжа, чтобы обезопасить людей и спасти обитателя парка от повышенного внимания к своей персоне.

Директор национального парка Луз Эльвира Ангарита рассказала, что нередко можно увидеть крокодилов в этом районе и появление рептилии является хорошим знаком, демонстрирующим разнообразие дикой природы на территории природоохранного заповедника.

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