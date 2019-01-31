Автоцистерна чудом не убила молодых людей, делавших селфи на дороге - ВИДЕО

31 января 2019 09:30

Группа молодых людей едва спаслась от гибели, делая селфи на дороге в тоннеле дамбы в Санкт-Петербурге. В оставленный ими "на аварийке" автомобиль врезалась автоцистерна - причем она пронеслась именно по тому участку дороги, где компания только-только сфотографировалась. Инцидент записала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как посреди тоннеля останавливается машина и из нее выходят двое юношей и две девушки. Далее компания спокойно гуляет по проезжей части, делая совместные снимки.

Спустя минуту молодые люди решают вернуться в автомобиль, но прямо мимо них проносится автоцистерна: грузовик задевает легковушку, а люди еле успевают отскочить в сторону, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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Автоцистерна чудом не убила молодых людей, делавших селфи на дороге в Петербурге

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