Друзья хотели сделать селфи на фоне волн, но что-то пошло не так - ВИДЕО

6 января молодой человек во время отдыха на побережье Рио-де-Жанейро решил запечатлеться на фоне подруг и морского пейзажа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но коварная волна внесла изменения в планы любителей запечатлеться на пляже. Мощный прилив сбил девушек с ног и отправил их в сторону оператора, который устоял под натиском стихии и двух представительниц слабого пола.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

