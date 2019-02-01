Друзья хотели сделать селфи на фоне волн, но что-то пошло не так - ВИДЕО

1 февраля 2019 15:43

6 января молодой человек во время отдыха на побережье Рио-де-Жанейро решил запечатлеться на фоне подруг и морского пейзажа, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Но коварная волна внесла изменения в планы любителей запечатлеться на пляже. Мощный прилив сбил девушек с ног и отправил их в сторону оператора, который устоял под натиском стихии и двух представительниц слабого пола.

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Волна испортила селфи троим отдыхающим в Бразилии

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