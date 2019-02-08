Крупный пожар на базе футбольного клуба в Бразилии, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

8 февраля 2019 16:06

15:28

По меньшей мере 10 человек погибли в пятницу рано утром в результате пожара на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще три человека получили ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.

Когда на спортбазе начался пожар, в ее помещении ночевала группа юных футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Пока нет данных о том, есть ли погибшие или пострадавшие среди них.

Власти выясняют, что стало причиной возгорания.

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16:06

Нажмите на видео для просмотра:
Пожар в футбольной академии в Рио-де-Жанейро унес жизни 10 человек

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