Крупный пожар на базе футбольного клуба в Бразилии, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
8 февраля 2019 16:06 216
15:28
По меньшей мере 10 человек погибли в пятницу рано утром в результате пожара на тренировочной базе бразильского футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, еще три человека получили ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.
Когда на спортбазе начался пожар, в ее помещении ночевала группа юных футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Пока нет данных о том, есть ли погибшие или пострадавшие среди них.
Власти выясняют, что стало причиной возгорания.
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