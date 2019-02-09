Слон напал на девушку и начал размахивать ею - ВИДЕО

Жительница Таиланда Ничанат Манучам хотела сфотографироваться с большим слоном, но неожиданно животное взбесилось, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

ЧП случилось на местной ярмарке в провинции Сурин. Девушка рассказала, что сначала слон прикоснулся хоботом к ее ноге, и ей показалось это очень милым.

"Затем он обвил хоботом мое тело и поднял в воздух. Когда он начал размахивать мной в разные стороны, я схватилась за белый бивень и пыталась удержаться", - прокомментировала девушка.

На видео заметно, как массивный слон по кличке Фан Тонг начал сносить бивнями киоски с едой, при этом девушка оставалась на нем. Агрессия животного продолжалась около двух минут, все это время его хозяин, находясь на спине слона, пытался его успокоить.

Девушка очень испугалась, но, к счастью, обошлось без травм. По ее словам, она чувствовала только "тяжелое дыхание слона и звук разбивающихся столов". После инцидента местные жители обработали пару ссадин у Манучам и отвезли ее в больницу, пишет Daily Mail.

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