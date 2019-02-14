Очевидцы сняли жуткое видео, где их сносит потерявший управление грузовик - ВИДЕО

ДТП произошло в городе Абботсфорде, Канада, и было снято на видеорегистратор одной из пострадавших машин. Предварительно, обошлось без жертв, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На жутких кадрах видно, как потерявший управление грузовик со стройматериалами задевает белый пикап и несётся на машины, стоящие на светофоре. Одну из них он сбивает, а на вторую обрушивается прицеп. Пострадавшие сами выбрались из авто и вызвали спасателей.

Ролик появился в Сети, и вскоре им заинтересовались правоохранители, которые расследуют инцидент. По словам представителя полицейского департамента Абботсфорда, в аварии оказалось задействовано пять автомобилей. Но, по предварительной версии, никто из участников не получил серьёзных повреждений. Владелец машины, на камеру которой попало ДТП, рассказал, что физически он не пострадал, однако до сих пор находится в состоянии шока.

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