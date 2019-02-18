Хоккеист умер во время матча в России - ВИДЕО

В Новосибирске 55-летний мужчина скончался в ледовом дворце спорта в ходе встречи между любительскими командами, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В Новосибирске (РФ) участник любительской хоккейной команды умер во время матча. Следователи проводят проверку, сообщает в понедельник, 18 февраля, ТАСС.

В частности, указано, что 55-летний мужчина скончался в ледовом дворце спорта Родник в Калининском районе Новосибирска в ходе встречи между любительскими командами Ударник и Титаны.

"Был любительский матч, умер на льду. Скорая констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.

Там также добавили, что была назначена экспертиза, по результатам проверки должно быть принято решение.

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