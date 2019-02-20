В Сети опубликовано видео поимки огромного питона, который испортил утро одному из водителей в Таиланде. Крупная змея забралась в его автомобиль.

Житель таиландской провинции Чонбури собирался отправиться на работу. Он почти завел свой пикап, однако в последний момент заметил свисающий хвост змеи. Оказалось, что питон забрался в колесное шасси, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Пресмыкающееся длиной почти в четыре метра долго не желало покидать уютное место. Автовладелец вызвал специально обученных специалистов по ловле змей, чтобы избавиться от питона. Операция змееловов оказалась запечатлена на видео.

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