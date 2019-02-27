По меньшей мере 17 мирных жителей погибли в результате взрыва в центре Мали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По информации властей, инцидент произошел в небольшом городе Дианкабо в центре Мали. Отмечается, что взрыв вызвало "устройство, закрепленное на теле мужчины, который ранее был застрелен".

"Тело взорвалось, 17 человек погибли", - сообщил агентству источник в службах безопасности.

