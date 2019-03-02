Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. Змея пробралась в комнату 75-летней женщины через трубопровод. На опубликованных кадрах видно, как питон подкрадывается к ноге женщины, а затем кусает ее, как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пенсионерка проснулась от боли, поняв, что произошло. После она посветила на рептилию фонариком и позвала на помощь своего сына.

"Я почувствовала пронзительную боль в ноге и проснулась. Повернулась и увидела нечто, ползающее по полу. Это была змея. Я не знаю, почему она решила меня укусить. Я ведь спала, никого не тревожила. Теперь мне страшно спать в этой комнате", - призналась женщина.

Отмечается, что семья позвонила в службу спасения после произошедшего. Прибывшие сотрудники нашли питона в ванной комнате на унитазе.

Змею поместили в специальный контейнер, а затем отпустят в естественную среду обитания.

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