Мэтт Райт продемонстрировал способность крокодилов маскироваться в дикой местности и подойдя к заболоченному водоёму, в самый последний момент успел отбежать назад, когда голодная рептилия бросилась на него, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Приятель австралийского экстремала запечатлел, как Мэтт подошёл к водоёму и поманил добычей, скрывающегося под водой крокодила по имени Бык, который не заставил себя долго ждать и совершил молниеносную атаку на своего кормильца. Австралиец успел отбежать назад, а затем отдал голодной рептилии её корм.

"Не забывайте о мерах предосторожности во время водных процедур и посещайте только открытые и прозрачные водоемы, потому что всё очень быстро может измениться", - написал автор видеоролика.



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