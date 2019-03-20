Первый замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан "в имиджевом плане" будет выигрышным, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

20 марта вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов казахстанские депутаты приняли поправки в конституцию об изменении названия столицы в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Реакцию мы будем мониторить, отслеживать, но я думаю, что имиджево мы будем выигрывать, потому что Казахстан хорошо известен, имя нашего президента хорошо известно, я думаю и уверен, что мировое сообщество положительно воспримет данное решение парламента и нового президента Казахстана", - отметил Тлеуберди.

Ранее сообщалось, как будут называть астанчан после переименования города в Нурсултан.