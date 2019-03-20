Трамп пообещал уничтожить "ИГ" в ближайшие часы
20 марта 2019 23:57 280
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие часы уничтожить последний оплот "Исламского государства".
Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, американский лидер продемонстрировал две карты. На одной из них была указана подконтрольная халифату территория в день, когда Трампа избрали президентом; на второй демонстрировалось текущее положение дел.
"Когда я пришел, был беспорядок. Теперь есть крошечное пятно, которое исчезнет сегодня вечером", - заявил он.
7 февраля Трамп заявлял, что дал своим генералам в Ираке "зеленый свет" на соответствующие операции. По его словам, военные обещали выполнить задачу за неделю.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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