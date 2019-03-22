Нападение огромного крокодила на игривого пса попало на камеры - ВИДЕО
В Австралии крокодил напал на пса и утащил его под воду. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.
Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Йорк, штат Квинсленд. На кадрах, снятых очевидцем, две собаки играют на камнях вблизи реки. Затем огромный крокодил выходит на поверхность водоема и набрасывается на пса светлого окраса. На последних секундах хищник утягивает свою жертву под воду. Вторая собака не пострадала.
Ролик собрал сотни возмущенных комментариев на Facebook. "Будто ты сидишь там и не можешь кинуть что-нибудь вроде камня, чтобы спасти псу жизнь", - гласит один из комментариев. Пользовательница сети Мелинда Хендерсон (Melinda Henderson) выразила надежду, что видео сможет напомнить людям о кровожадности крокодилов и важности соблюдения мер предосторожности, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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