В Австралии крокодил напал на пса и утащил его под воду. На видео произошедшего обратил внимание таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел у берегов полуострова Кейп-Йорк, штат Квинсленд. На кадрах, снятых очевидцем, две собаки играют на камнях вблизи реки. Затем огромный крокодил выходит на поверхность водоема и набрасывается на пса светлого окраса. На последних секундах хищник утягивает свою жертву под воду. Вторая собака не пострадала.

Ролик собрал сотни возмущенных комментариев на Facebook. "Будто ты сидишь там и не можешь кинуть что-нибудь вроде камня, чтобы спасти псу жизнь", - гласит один из комментариев. Пользовательница сети Мелинда Хендерсон (Melinda Henderson) выразила надежду, что видео сможет напомнить людям о кровожадности крокодилов и важности соблюдения мер предосторожности, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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