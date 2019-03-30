Полицейским в американском штате Флориде пришлось на время закрыть одну из остановок школьного автобуса из-за аллигатора.

Как сообщает американское информационное агентство UPI, огромная рептилия улеглась рядом и отказывалась уходить, передает Day.Az.

Накануне в полицию поступил вызов с сообщением об аллигаторе, который расхаживал в районе остановки, где каждый день на автобус садятся по меньшей мере шестеро детей.

Правоохранители перекрыли территорию и попытались отогнать аллигатора, однако тот шипел на них и не двигался с места.

В итоге пришлось вызвать специалиста по отлову диких животных. Он поймал аллигатора и выпустил его обратно в дикую природу.

В местном центре природопользования пояснили, что в связи с повышением температур аллигаторы все чаще выходят к людям. Жителям рекомендовали не подходить к животным, а в водоемах плавать только в специально отведенных местах для купания. Кроме того, горожанам посоветовали следить за домашними питомцам и не подпускать их близко к аллигаторам.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

