Видеоролик с энергичным танцем в исполнении косолапого обитателя зверинца, на днях был опубликован на странице развлекательного сообщества в Fасеbооk, где за короткое время набрал сотни тысяч просмотров и тысячи восторженных комментариев.

Медведь исполнил забавный танец возле металлоконструкции в своём вольере. Судя по профессиональным движениям косолапого танцора, можно сделать вывод, что чувство ритма ему знакомо, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор видеоролика не уточнил места обитания харизматичного мишки.

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