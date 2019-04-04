В таиландской провинции Чонбури питон забрался в крольчатник и проглотил ручного кролика. Об этом сообщает сайт Newsflare.

57-летний Ампорн Сиримаха (Amporn Sirimaha) заметил змею длиной 4,9 метра, когда пришел кормить трех кроликов, живших у него во дворе. "Увидеть питона под крышей было шоком, но еще сильнее меня шокировало исчезновение коричневого кролика", - вспоминает он. По выпуклости на брюхе пресмыкающегося было ясно, куда делся питомец, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сиримаха принялся шуметь, чтобы прогнать змею, но та осталась на месте. Из-за кролика в животе она застряла между крышей крольчатника и деревянной перекладиной. Ей оставалось только ждать, когда переварится добыча. Мужчине пришлось вызвать змееловов. Специалист набросил на голову питона петлю, вытащил его и отпустил на безопасном расстоянии.

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