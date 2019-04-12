Чавушоглу: Франция не вправе учить Турцию демократии и правам человека
Франция не вправе учить Турцию демократии и правам человека, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти т.н. "геноцида армян".
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Чавушоглу отметил, что в истории Турции не было "геноцида армян" и претензии армян по поводу событий 1915 года необоснованны.
"Принимая не существовавшие события как "факт" президент Франции Макрон ведет себя как популист", - сказал он.
Чавушоглу отметил, что такие страны, как Франция, привыкли критиковать остальных, но критику в свой адрес они не приемлют.
"Турция не забыла и не забудет резню в Руанде и Алжире. Президенту Франции, прежде чем обвинять Турцию в чем бы то ни было, следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны", - сказал Чавушоглу.
Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 10 апреля подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого "геноцида армян".
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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