Американке Кейтлин Вьет из Техаса удалось снять на видео уникальное природное явление: сразу несколько вспышек молний бороздили ночное небо вдоль и поперек, в какие-то моменты освещая землю так ярко, словно это был день, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Гигантские электрические разряды буквально взрывали темноту ломаными линиями, устраивая настоящее природное пиротехническое шоу. Издалека все это напоминало битву небесных титанов, которые будто бы решили сразиться на огненных мячах.

Кто победил в битве - неизвестно, но главное, что обошлось без жертв и разрушений.

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